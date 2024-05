La Soluzione ♚ La produce la collera La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BILE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BILE

Significato della soluzione per: La produce la collera La bile (o fiele) è una soluzione secreta dalle cellule epatiche, o epatociti, isoosmotica al plasma, non enzimatica, viscosa e filante, di colore variabile dal verde al giallo e da chiaro a scuro. Essa è costituita principalmente da acqua, elettroliti e diversi composti organici come sali biliari, fosfolipidi (principalmente lecitina), colesterolo, bilirubina. Tramite la bile il fegato svolge la funzione di rimuovere dal sangue le sostanze xenobiotiche quali i farmaci ed i loro metaboliti, che vengono successivamente eliminati attraverso la bile.

