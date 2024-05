La Soluzione ♚ Per sfortuna malauguratamente La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PURTROPPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PURTROPPO

Significato della soluzione per: Per sfortuna malauguratamente Per fortuna purtroppo è un album della cantante italiana Irene Grandi, pubblicato il 25 settembre del 1997. È stato premiato con un disco di platino per le oltre 100 000 copie distribuite.

Altre Definizioni con purtroppo; sfortuna; malauguratamente;