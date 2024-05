La Soluzione ♚ Passaggio in profondità La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TUNNEL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Passaggio in profondità. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TUNNEL

Significato della soluzione per: Passaggio in profondita Nel campo dell'ingegneria civile, una galleria o tunnel (pronuncia ['tunnel]) è una perforazione del suolo approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni, e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro. Una galleria che attraversa un'altura è detta traforo.

