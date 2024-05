La Soluzione ♚ Ordinazione anticipata La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PRENOTAZIONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PRENOTAZIONE

Significato della soluzione per: Ordinazione anticipata Il centro unico di prenotazione (in acronimo CUP) è un servizio amministrativo offerto da diverse strutture facenti capo a pubbliche amministrazioni italiane (agenzia delle entrate, ASL, ecc.) o da organizzazioni private (società di servizi), con la funzione di gestire le prenotazioni necessarie per l'erogazione di vari servizi (ad esempio visite mediche).

