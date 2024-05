La Soluzione ♚ Non dimentico grato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MEMORE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Non dimentico grato. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MEMORE

Significato della soluzione per: Non dimentico grato Memore (latino: Memor; ... – 262) è stato un usurpatore contro l'imperatore romano Gallieno. Originario dell'Africa del nord, era responsabile della fondamentale fornitura di grano per la città di Roma. Dopo aver sedato la rivolta dei Macriani, Gallieno inviò Aurelio Teodoto (Aurelius Theodotus) in Egitto a debellare la rivolta di Mussio Emiliano: i soldati di Teodoto uccisero anche Memore. Non essendoci la certezza che si sia proclamato imperatore o che avesse intenzione di farlo, è stato suggerito che Memore fosse stato giustiziato per il suo sostegno all'usurpazione dei Macriani.

