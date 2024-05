La Soluzione ♚ Vi nacque Verne La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NANTES . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NANTES

Significato della soluzione per: Vi nacque verne Nantes (AFI: /'nant/; in francese /n~t/; in bretone Naoned, /'nãunt/) è un comune francese di 320 732 abitanti, capoluogo del dipartimento della Loira Atlantica e della regione dei Paesi della Loira. Situata nella Bretagna storica, la città è stata sede dei Duchi di Bretagna, prima dell'annessione del ducato e della città alla Francia. I suoi abitanti si chiamano nantesi, in francese Nantais [n~'t].

