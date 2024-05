La Soluzione ♚ Il magico di Mozart La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FLAUTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il magico di Mozart. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FLAUTO

Significato della soluzione per: Il magico di mozart I flauti, detti anche aerofoni labiali o aerofoni a imboccatura naturale, sono una famiglia di strumenti musicali appartenenti al gruppo dei legni. A differenza di strumenti aerofoni simili come l'oboe o il clarinetto, i flauti non usano un'ancia, ma un labium, ovvero un "fischietto", oppure un semplice foro su cui si soffia trasversalmente. L'attribuzione dei flauti alla famiglia dei legni deriva dal fatto che, fino al XIX secolo, la materia più usata per la loro costruzione era appunto il legno.

