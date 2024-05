La Soluzione ♚ La ladra che ispirò Rossini La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GAZZA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GAZZA

Significato della soluzione per: La ladra che ispiro rossini La gazza, nota anche come gazza eurasiatica o popolarmente come gazza ladra (Pica pica [Linnaeus, 1758]), è un uccello passeriforme della famiglia dei corvidi. Il nome scientifico della specie, pica, è un caso di tautonimia, in quanto ripetizione di quello del genere.

