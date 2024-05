La Soluzione ♚ Guardiani di animali La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MANDRIANI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MANDRIANI

Significato della soluzione per: Guardiani di animali Il mandriano è il custode incaricato di vigilare, da solo o in gruppo, su di una mandria di bestiame. Il bisogno di muoversi, per assecondare la necessità degli animali di pascoli sempre freschi o per portare il bestiame ai punti di raccolta, di vendita o di macello, costringe il mandriano ad uno stile di vita di semi-nomadismo.

Altre Definizioni con mandriani; guardiani; animali;