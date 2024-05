La Soluzione ♚ La Grande cantante statunitense La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARIANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Grande cantante statunitense. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARIANA

Significato della soluzione per: La grande cantante statunitense Ariana Grande-Butera (AFI: [ri'n 'grnde]; Boca Raton, 26 giugno 1993) è una cantautrice e attrice statunitense. Ha avviato la sua carriera nel 2008 con il musical di Broadway 13, salendo poi al successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious (2010–2013) e il suo spin-off Sam & Cat (2013–2014). Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Yours Truly nell'estate del 2013.

