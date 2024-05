La Soluzione ♚ Gli spogliatoi degli attori La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAMERINI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gli spogliatoi degli attori. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAMERINI

Significato della soluzione per: Gli spogliatoi degli attori Alberto Camerini (San Paolo, 16 maggio 1951) è un cantautore e chitarrista italiano. Dalle sonorità in chiave rock dei primi anni ottanta, è soprannominato l'arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo, che richiamano le movenze stilizzate della maschera bergamasca, e per la diretta citazione che ne ha fatto in uno dei suoi brani di maggior successo, Rock 'n' Roll Robot, presentata a Un disco per l'estate 1981.

Altre Definizioni con camerini; spogliatoi; attori;