La Soluzione ♚ Giunti di gonma dura La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MANICOTTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MANICOTTI

Significato della soluzione per: Giunti di gonma dura Un manicotto d'imbarco, detto anche passerella telescopica o pontile d'imbarco (a volte chiamato col termine inglese finger, letteralmente "dito"), è un connettore mobile chiuso, che collega un gate di un terminal aeroportuale ad un aereo. Consente ai passeggeri di salire e scendere dal mezzo in maniera più rapida rispetto alle scalette. A seconda della progettazione degli edifici, il manicotto d'imbarco può essere fisso o mobile: si può infatti muovere sia in maniera verticale (alzandosi o abbassandosi), sia in maniera orizzontale (allungandosi e accorciandosi).

Altre Definizioni con manicotti; giunti; gonma; dura;