La Soluzione ♚ Il genere televisivo del Grande Fratello show La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REALITY .

Significato della soluzione per: Il genere televisivo del grande fratello show A tutto reality (Total Drama) è una serie animata canadese, parodia dei reality show. La serie va in onda dal 2007 in Canada sulla rete satellitare Teletoon e negli Stati Uniti dal 2008 su Cartoon Network. In Italia la serie viene trasmessa dal 2010, in fasi differenti, su K2. Lo stile della serie è una parodia dei reality show tipo Survivor e L'isola dei famosi. Ogni stagione ha due finali alternativi con un vincitore differente.

