La Soluzione ♚ Fornisce la farina per i pizzoccheri

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRANO SARACENO .

Significato della soluzione per: Fornisce la farina per i pizzoccheri Il grano saraceno (Fagopyrum esculentum Moench, 1794) è una pianta appartenente alla famiglia delle Poligonacee. È una pianta erbacea e annuale, compie il suo ciclo biologico in 80-120 giorni. Per le sue caratteristiche nutrizionali e l'impiego alimentare, questo vegetale è stato sempre collocato commercialmente tra i cereali, pur non appartenendo il grano saraceno alla famiglia delle Poaceae (ex Graminacee), in quanto il termine cereale non è botanico e scientifico bensì merceologico e letterario.

