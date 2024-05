La Soluzione ♚ Eseguiti a pennello La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DIPINTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DIPINTI

Significato della soluzione per: Eseguiti a pennello La pittura è l'arte che consiste nell'applicare dei pigmenti a un supporto per lo più bidimensionale, come la carta, la tela, la ceramica, il legno, il vetro, una lastra metallica o una parete. Il risultato è un'immagine che, a seconda delle intenzioni dell'autore, esprime la sua percezione del mondo o una libera associazione di forme o un qualsiasi altro significato. A seconda della sua creatività, del suo gusto estetico e di quello della società di cui fa parte.

