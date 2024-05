La Soluzione ♚ Un comune di Creta La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LA CANEA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un comune di Creta. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LACANEA

Significato della soluzione per: Un comune di creta La Canea (AFI: /ka'na/; in greco a, Chanià, /xa'a/; in turco Hanya) è un comune della Grecia situato nell'isola di Creta (unità periferica della Canea) con 108 642 abitanti secondo i dati del censimento 2011. A seguito della riforma amministrativa detta programma Callicrate in vigore dal gennaio 2011 che ha abolito le prefetture e accorpato numerosi comuni, la superficie del comune è ora di 351 km² e la popolazione è passata da 53 373 a 98 202 abitanti.

Altre Definizioni con la canea; comune; creta;