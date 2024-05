La Soluzione ♚ La città dell acqua alta La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VENEZIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VENEZIA

Significato della soluzione per: La citta dell acqua alta Venezia (AFI: /ve'nja/, ; Venesia /ve'nsja/ in veneto) è un comune italiano di 250 357 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. Primo comune del Veneto per superficie e secondo per popolazione dopo Verona. Comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma).

