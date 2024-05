La Soluzione ♚ Il Bill che ha fondato la Microsoft La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GATES . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il Bill che ha fondato la Microsoft. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GATES

Significato della soluzione per: Il bill che ha fondato la microsoft William Henry Gates III, detto Bill (Seattle, 28 ottobre 1955), è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. È conosciuto come il principale fondatore di Microsoft Corporation. Durante la sua carriera in Microsoft, Gates ha tenuto le posizioni di presidente del consiglio di amministrazione (chairman), amministratore delegato (AD) e chief software architect, ed è anche stato il maggior azionista individuale fino a maggio del 2014.

Altre Definizioni con gates; bill; fondato; microsoft;