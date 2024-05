La Soluzione ♚ Bevande preparabili con fiori ed erbe La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TISANE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TISANE

Significato della soluzione per: Bevande preparabili con fiori ed erbe In erboristeria la tisana (dal greco pts, derivato da ptss, «mondare, sbucciare») è una qualsiasi preparazione liquida, appartenente alla categoria degli idroliti, realizzata dall'infusione o dalla decozione di erbe o spezie in acqua calda, e solitamente non contiene caffeina.

Altre Definizioni con tisane; bevande; preparabili; fiori; erbe;