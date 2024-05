La Soluzione ♚ Bella forma di viso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OVALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OVALE

Significato della soluzione per: Bella forma di viso In matematica, un ovale è una curva piana chiusa la cui forma ricorda quella di un uovo disegnato su un foglio. Non esiste una definizione univoca di questo concetto: generalmente un ovale è una curva che delimita una regione convessa, avente almeno un asse di simmetria (e spesso due). L'ellisse è un esempio di ovale. La forma di uno stadio o di un pallone da rugby sono altri esempi. Tutti questi hanno due assi di simmetria.

