La Soluzione ♚ Va in barca e usa le reti per professione La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PESCATORE .

Significato della soluzione per: Va in barca e usa le reti per professione Il pescatore è colui che è dedito ad attività di pesca ovvero alla cattura pesci e altri animali da un corpo d'acqua (oceano, mare, fiume, lago, riserva...), o raccoglie frutti di mare. La pesca è un mezzo per procurarsi cibo sin dal periodo mesolitico e nel mondo ci sono circa 38 milioni di pescatori per il commercio, per sopravvivenza e allevatori di pesci. Il termine può essere applicato anche ai pescatori sportivi e può essere attribuito per descrivere sia uomini che donne.

