La Soluzione ♚ Un Andrea cantante La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BOCELLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BOCELLI

Significato della soluzione per: Un andrea cantante Andrea Bocelli (La Sterza, 22 settembre 1958) è un tenore e cantante pop italiano. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decise di dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. Voce tenorile, la sua notorietà incominciò nel 1993, quando cantò il duetto Miserere con Zucchero, per poi consolidarsi con la canzone Il mare calmo della sera, firmata da Zucchero, con cui vinse il Festival di Sanremo del 1994 tra le Nuove Proposte.

