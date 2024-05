La Soluzione ♚ Un alternativa a Linate La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MALPENSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un alternativa a Linate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MALPENSA

Significato della soluzione per: Un alternativa a linate L'Aeroporto di Milano-Malpensa (IATA: MXP, ICAO: LIMC) è un aeroporto intercontinentale italiano situato nei comuni di Somma Lombardo (Terminal 2), Ferno (Terminal 1) e Lonate Pozzolo (parte del sedime aeroportuale) in provincia di Varese, nel cosiddetto Altomilanese; è il principale aeroporto di riferimento di Milano. È gestito dalla Società Esercizi Aeroportuali (SEA). È il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo l'Aeroporto di Roma-Fiumicino, il 9º aeroporto del mondo e il 6º posto in Europa per numero di Paesi serviti con voli di linea diretti.

Altre Definizioni con malpensa; alternativa; linate;