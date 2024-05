La Soluzione ♚ Alter ego di Sméagol ne Il Signore degli Anelli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOLLUM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOLLUM

Significato della soluzione per: Alter ego di smeagol ne il signore degli anelli Gollum (pr. /'gllum/) è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Compare con un ruolo minore nel romanzo Lo Hobbit e come protagonista che poi si rivela uno dei principali antagonisti nel seguito, Il Signore degli Anelli. All'interno del corpus dello scrittore, Gollum è senza dubbio il personaggio più ambiguo e complesso della saga: egli è sempre in bilico, pronto a favorire l'uno o l'altro a seconda della sua propria necessità e convenienza.

