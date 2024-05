La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Un verbo da incisore

Verbo

Transitivo

Il bulino o punzone è sia un sottile scalpello che un punteruolo, con la punta in acciaio, utilizzato per la punzonatura e per particolari incisioni, sia la tecnica di incisione, normalmente una lastra calcografica, realizzata con tale strumento.

bulinare (vai alla coniugazione)

praticare delle incisioni con il bulino bulinare un pezzo di stoffa

Sillabazione

bu | li | nà | re

Pronuncia

IPA: /buli'nare/

Etimologia / Derivazione

da bulino

