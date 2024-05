Significato della soluzione per: Si vendono a buon prezzo

Aggettivo, forma flessa

Per saldi si intendono le vendite di fine stagione con prezzi scontati di capi di abbigliamento ed accessori. Solitamente avvengono in due periodi dell'anno: a inizio gennaio dopo le feste natalizie per l'abbigliamento invernale ed i primi di luglio per quello estivo. La possibilità di comprare capi di abbigliamento che pochi giorni prima potevano costare anche il doppio crea il giorno di apertura dei saldi code davanti ad alcuni negozi (principalmente quelli con le marche più ricercate).

saldi m pl

plurale di saldo

Sostantivo, forma flessa

Voce verbale

saldi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di saldare prima persona singolare del congiuntivo presente di saldare seconda persona singolare del congiuntivo presente di saldare terza persona singolare del congiuntivo presente di saldare terza persona singolare dell'imperativo presente di saldare

Sillabazione

sàl | di

Etimologia / Derivazione

vedi saldo

Sinonimi

(aggettivo) forti, resistenti, robusti, solidi, fermi, fissi, stabili, bloccati, fermati, fissati, assicurati, sicuri

forti, resistenti, robusti, solidi, fermi, fissi, stabili, bloccati, fermati, fissati, assicurati, sicuri ( senso figurato ) decisi, convinti, determinati, costanti, tenaci, risoluti, perseveranti, definitivi, seri, profondi, radicati, sentiti, immutabili, incrollabili, impassibili, irremovibili, inflessibili, inalterabili, irriducibili

decisi, convinti, determinati, costanti, tenaci, risoluti, perseveranti, definitivi, seri, profondi, radicati, sentiti, immutabili, incrollabili, impassibili, irremovibili, inflessibili, inalterabili, irriducibili validi, fondati, inconfutabili

(sostantivo) pagamenti finali, ultime quote, ultime rate, resti, residui, quietanze

pagamenti finali, ultime quote, ultime rate, resti, residui, quietanze anticipi, acconti, caparre

(di debiti) estinzioni

estinzioni fondi di magazzino, rimanenze, merci residue, giacenze; vendite di fine stagione, liquidazioni, svendite, occasioni

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di saldare) attacchi, riattacchi, unisci, riunisci, congiungi, ricongiungi, incolli, appiccichi, piombi, stagni, giunti

attacchi, riattacchi, unisci, riunisci, congiungi, ricongiungi, incolli, appiccichi, piombi, stagni, giunti ( senso figurato ) (concetti, idee) leghi, fondi, coordini, equilibri, armonizzi

leghi, fondi, coordini, equilibri, armonizzi paghi, regoli, estingui, chiudi, liquidi, cancelli, risarcisci, pareggi

cicatrizzi, rimargini

Contrari