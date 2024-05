Significato della soluzione per: Una piccola propaggine vegetale

Sostantivo

La talea è un frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a radicarsi. Si tratta di un metodo di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in particolare quella di differenziare il tessuto indifferenziato (meristematico); un organismo vegetale è, in generale, in grado di rigenerare parti perdute molto più facilmente di un organismo animale (totipotenza delle cellule vegetali).

rametto m sing(pl.: rametti)

diminutivo di ramo

Sillabazione

ra | mét | to

Pronuncia

IPA: /ra'metto/

Etimologia / Derivazione

deriva da ramo