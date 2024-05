La Soluzione ♚ Una composizione musicale La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SONATINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una composizione musicale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SONATINA

Significato della soluzione per: Una composizione musicale La sonatina è una forma di composizione musicale che indica letteralmente una piccola sonata. Questo termine non ha di per sé un significato rigoroso, ma è piuttosto applicato dal compositore ad un pezzo che conserva nella sua struttura la "forma-sonata" in maniera tecnicamente più elementare, meno impegnata formalmente e di minori dimensioni sotto un profilo temporale. Questo appellativo ha incominciato ad essere utilizzato non prima del XVIII secolo; infatti una delle prime testimonianze che abbiamo circa la sua comparsa già in epoca tardo-Barocca, la rintracciamo per esempio nell'omonimo titolo di una composizione clavicembalistica attribuita a Georg Friedrich Händel e di una serie di composizioni pianistica di Muzio Clementi, le 12 Sonatine per Pianoforte.

