Una Céline della canzone

Significato della soluzione per: Una celine della canzone

Sostantivo

Céline Marie Claudette Dion (Charlemagne, 30 marzo 1968) è una cantante canadese. Conosciuta anche con il soprannome Queen of Power Ballads, è una delle artiste musicali di maggior successo della popular music, con 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Originaria del Québec, Céline Dion emerge come cantante in francese negli anni ottanta, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali con la vittoria al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all'Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera.

cardioncologia ( approfondimento) f sing

(medicina) ramo della medicina che studia il coinvolgimento del cuore nei tumori

Sillabazione

car | dion | co | lo | gì | a

Etimologia / Derivazione

da cardio- e oncologia