La Soluzione ♚ I Trevisani di Oderzo La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OPITERGINI .

Significato della soluzione per: I trevisani di oderzo Oderzo (IPA: [o'dro], Odèrso / Oðerzh(o) in veneto) è un comune italiano di 20 204 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. Antico centro di origine paleoveneta, raggiunse il massimo splendore nel I secolo come municipium romano. Oggi è un'importante città agricola e industriale della Sinistra Piave.