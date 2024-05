La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: La si tiene resistendo

Sostantivo

Con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di una persona o un animale, dove sono situati in genere gli occhi, la bocca, le orecchie, il naso e il cervello. Alcune forme di vita molto semplici possono non avere una testa.

testa ( approfondimento) f sing (pl.: teste)

(zoologia) parte di un animale in cui è racchiuso il cervello (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte superiore del corpo umano unita al resto del medesimo tramite il collo, nella quale si trova al suo interno il cervello e i principali organi dell'udito, dell'olfatto, della vista, della respirazione e della parte iniziale dell'apparato digerente (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte anteriore o superiore di un organo meccanico (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta una testa umana, di solito con il collo, posta generalmente di fronte, tranne nel caso della testa di moro che è abitualmente posta di profilo; per gli animali, visti di fronte, si preferisce il termine rincontro

Voce verbale

testa

terza persona singolare dell'indicativo presente di testare seconda persona singolare dell'imperativo presente di testare

Sillabazione

tè | sta

Pronuncia

IPA: /'tsta/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino testa che significa "coccio, vaso, pentola"

La radice italiana etimologicamente è del tutto originaria insieme a quella francese e di alcuni dialetti spagnoli e si differenzia da quella indoeuropea kaput-.

Dal latino, però, deriva anche il termine capo.

Citazione

Sinonimi

( anatomia ) capo, cranio, teschio

capo, cranio, teschio ( regionale ) capoccia

capoccia ( scherzoso ) zucca, cocuzza

zucca, cocuzza ( senso figurato ) mente, intelligenza, capacità, cervello, intelletto, raziocinio, memoria, ingegno

mente, intelligenza, capacità, cervello, intelletto, raziocinio, memoria, ingegno riflessione, senno, giudizio, criterio, accortezza, avvedutezza, discernimento

( per estensione ) vita, esistenza, individuo, persona

vita, esistenza, individuo, persona ( senso figurato ) (di gruppo) capo comando, dirigente, leader, direttore, coordinatore, guida, comandante, condottiero, caposcuola, ispiratore, regista

capo comando, dirigente, leader, direttore, coordinatore, guida, comandante, condottiero, caposcuola, ispiratore, regista ( per estensione ) (di oggetto) estremità

estremità (di motore a combustione interna) testata

testata cima, estremità superiore, inizio, vetta

(di ruota) mozzo

mozzo (militare) (di un reparto) prima fila

Contrari

( anatomia ) cuore

cuore (senso figurato) (leader) dipendente, subordinato, discepolo, seguace, gregario

Parole derivate

capotesta, testatico

Alterati

( diminutivo ) testina

testina ( accrescitivo ) testone

testone (spregiativo) testaccia

