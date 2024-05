Significato della soluzione per: Il ti amo dei parigini fra

Francese

Espressione

Je t'aime è il singolo di debutto della modella italiana Federica Felini. È stato pubblicato dall'etichetta discografica Sony BMG il 19 maggio 2005, (dopo la partecipazione della modella al Festival di Sanremo a fianco di Paolo Bonolis ed Antonella Clerici), in diversi stati europei, riscuotendo successo in Belgio, Francia e Italia. La canzone, interamente in francese, è stata prodotta da Flavio Ibba e utilizzata come colonna sonora dello spot televisivo della Citroën C1, in onda nell'estate di quell'anno, contribuendo al successo del singolo.

