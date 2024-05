Significato della soluzione per: Stretti con forza

Aggettivo, forma flessa

I dreadlock o dread (Jata in Hindi) sono composti da tanti nodi nei capelli che costituiscono appunto i dread, e si possono ottenere in diversi modi, uno dei quali sta nel non pettinarsi né tagliarsi i capelli per un tempo molto lungo: così si formano dei lock (letteralmente "ciocche", a intendere ciocche di capelli annodati) che con il tempo è impossibile sciogliere.

annodati m pl

plurale di annodato

Voce verbale

annodati

participio passato maschile plurale di annodare

Sillabazione

an | no | dà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi annodare

Sinonimi

legati, congiunti, uniti, allacciati

saldati, attaccati, stretti

( senso figurato ) contratti, rattrappiti

contratti, rattrappiti ( senso figurato ) impacciati, ingarbugliati, confusi

impacciati, ingarbugliati, confusi ( senso figurato ) stipulati

stipulati (senso figurato) coordinati

Contrari

snodati, slegati, slacciati, sciolti, allentati

troncati, rotti, divisi, separati, disgiunti