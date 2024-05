Significato della soluzione per: Squalificare il fantino

Verbo

Transitivo

appiedare (vai alla coniugazione)

(militare) fare scendere i soldati da cavallo o da un mezzo di trasporto, per proseguire e/o combattere a piedi il generale diede ordine di appiedare la truppa (per estensione) obbligare qualcuno a scendere da un veicolo e/o a procedere a piedi, invece che con un mezzo di trasporto il fuggitivo riuscì ad appiedare i suoi inseguitori forando le gomme della loro automobile (raro) porre qualcosa ai piedi di qualcuno i soldati appiedarono le armi

Sillabazione

ap | pie | dà | re

Pronuncia

IPA: /ap.pje'da.re/

Etimologia / Derivazione

da piede

Sinonimi

(militare, far scendere i soldati da cavallo o da un veicolo) smontare

Parole derivate