Significato della soluzione per: Sommerso d acqua

Voce verbale

Mamma, ho allagato la casa (Home Alone 4: Taking Back the House) è un film per la televisione del 2002 diretto da Rod Daniel, quarto capitolo della saga di Home Alone, è un sequel alternativo di Mamma, ho perso l'aereo. Il film è stato trasmesso in prima visione il 3 novembre 2002 sulla ABC per poi uscire direttamente in DVD in Italia nel 2003.





allagato

participio passato di allagare

Sillabazione

al | la | gà | to

Pronuncia

IPA: /alla'gato/

Etimologia / Derivazione

vedi allagare

Sinonimi