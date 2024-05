Significato della soluzione per: Il sistema con la terra

Aggettivo

Il sistema solare è un sistema planetario costituito da una varietà di corpi celesti mantenuti in orbita dalla forza gravitazionale del Sole; ha un diametro di circa 120-130 au - 0,0019 anni luce, inteso come la zona dello spazio che è sottoposta al vento solare, tralasciando l'immensa zona sottoposta alla sola gravità solare. È situato nel braccio di Orione della Via Lattea e orbita attorno al centro galattico a una distanza di circa 26700 anni luce e una velocità di 230 km/s; si stima che il sistema solare impieghi circa 225-250 milioni di anni per completare un giro attorno al centro galattico.

solare m e f sing (pl.: solari)

(astronomia) che riguarda il Sole le proporzioni del sistema solare sono note grazie a Keplero (senso figurato) persona che, non adirata né triste, pacificamente e con gioia arride alla vita del solaio

Sillabazione

so | là | re

Pronuncia

IPA: /so'lare/

Etimologia / Derivazione

(del sole) dal latino solaris che deriva da sol cioè "sole"

dal latino che deriva da cioè "sole" (solaio) deriva da solaio

Sinonimi

( senso figurato ) (di viso, sorriso, ecc.) luminoso, splendente, brillante, sfolgorante, scintillante, raggiante, radioso

luminoso, splendente, brillante, sfolgorante, scintillante, raggiante, radioso (senso figurato) (di contesto) chiaro, evidente, lampante, palese, visibile, innegabile, indiscutibile, indubitabile, lapalissiano

Contrari

cupo, scuro, tenebroso

( senso figurato ) (di viso, sorriso, ecc.) buio, nero,

buio, nero, (senso figurato) (di contesto) oscuro, incerto, confuso, dubbio

Parole derivate

anno solare, calendario solare, corona solare, eclissi solare , energia solare, estrasolare, extrasolare, fattore di protezione solare, ora solare, plesso solare, presolare, sistema solare

Termini correlati