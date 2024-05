Significato della soluzione per: Serve per sgrossare il legno

Sostantivo

L'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno, con la lama perpendicolare al manico. Nel linguaggio comune il termine ascia viene usato intercambiabilmente con scure e accetta ma in realtà queste ultime due hanno il taglio parallelo al manico. Se la scure o l'accetta è creata appositamente per essere usata in guerra, viene quasi sempre chiamata ascia, nonostante abbia il filo parallelo all'impugnatura, ad esempio nel caso dell'ascia da battaglia, l'ascia d'armi o l'ascia danese.

ascia ( approfondimento) f sing (pl.: asce)

attrezzo dei boscaioli e dei carpentieri per tagliare o spaccare il legno degli alberi; costituito da una testa in acciaio piatta con un lato affilato ed il lato opposto munito di un occhio nel quale è infisso il manico dopo alcuni colpi dell'ascia l'albero cadde per terra (arm.) arma bianca utilizzata fino al medioevo, prima dell'impiego delle armi da fuoco portatili, anche con doppia lama (bipenne) ascia bipenne: scure a due tagli, di bronzo e con manico in legno

Sillabazione

à | scia

Pronuncia

IPA: /'aa/

Etimologia / Derivazione

dal latino ascia

Citazione

Sinonimi

accetta, mannaia, scure

Parole derivate

asciare, asciata

Proverbi e modi di dire