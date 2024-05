Significato della soluzione per: Fu sepolto accanto a lenin

Aggettivo

Iosif Stalin (in russo ´ ´; in italiano dell'epoca anche Giuseppe Stalin; Gori, 18 dicembre 1878, 6 dicembre del calendario giuliano – Mosca, 5 marzo 1953) è stato un rivoluzionario, politico e militare sovietico. Nato Iosif Vissarionovic Džugašvili (in russo ´ ´ ´ ; in georgiano , Ioseb Besarionis Dze Jughašvili), governò l'Unione Sovietica dopo la morte di Lenin, reggendo la carica di segretario generale del PCUS dal 1922 fino alla propria morte nel 1953.

filostalinista

(storia) (politica) che appoggiava Stalin

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da filo- e Stalin