Significato della soluzione per: Un sentimento che brucia

Sostantivo

Ardore (Ardùri in calabrese, Ardor, d in greco bizantino) è un comune italiano di 4 785 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, sulla costa jonica.

ardore m sing(pl.: ardori)

calore intenso sprigionato dal sole, dal fuoco o da materia incandescente o in fiamme intensità di affetti o di passioni

Sillabazione

ar | dó | re

Pronuncia

IPA: /ar'dore/

Etimologia / Derivazione

dal latino ardor , derivazione di ardeo cioè "ardere"

Sinonimi

(di un sentimento) calore, calorosità, eccitazione, ebbrezza

calore, calorosità, eccitazione, ebbrezza ( senso figurato ) (nell’operare, nell’agire) veemenza, slancio

veemenza, slancio arsura, bruciore, calore, calura

( per estensione ) passione, entusiasmo, trasporto, eccitazione, fede, fervore, infervoramento, passione, vampa, vivacità, fiducia, impeto, intensità, fiamma, fuoco

passione, entusiasmo, trasporto, eccitazione, fede, fervore, infervoramento, passione, vampa, vivacità, fiducia, impeto, intensità, fiamma, fuoco (senso figurato) impegno, alacrità, brama, foga, vigore, zelo, convinzione, desiderio

Contrari