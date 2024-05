La Soluzione ♚ La seguì Bismarck nei rapporti con altri Stati La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REAL POLITIK . Ecco la soluzione verificata per la definizione La seguì Bismarck nei rapporti con altri Stati. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. REALPOLITIK

Significato della soluzione per: La segui bismarck nei rapporti con altri stati La realpolitik (in tedesco "politica reale" o "politica concreta") è una politica basata su una concreta pragmaticità, rifuggendo da ogni premessa ideologica o morale. Traducibile anche come pragmatismo politico nel contesto internazionale, identifica, ad esempio, scelte basate più su questioni pratiche che su principi universali o etici.

