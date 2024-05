Significato della soluzione per: Scomodo o privo di mezzi

Aggettivo

disagiato m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

disagiato

participio passato di disagiare

Sillabazione

di | sa | già | to

Pronuncia

IPA: /diza'dato/

Etimologia / Derivazione

vedi disagiato

Sinonimi

(di individuo) bisognoso, povero, misero, indigente, privo di mezzi, in condizioni precarie, disgraziato, stentato

bisognoso, povero, misero, indigente, privo di mezzi, in condizioni precarie, disgraziato, stentato (di ambiente) disagevole, malagevole, privo di agi, scomodo, poco confortevole

disagevole, malagevole, privo di agi, scomodo, poco confortevole (antico) malato

Contrari