La Soluzione ♚ Rudolf compianto ballerino La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NUREYEV . Ecco la soluzione verificata per la definizione Rudolf compianto ballerino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NUREYEV

Significato della soluzione per: Rudolf compianto ballerino Rudol'f Chametovic Nureev (in russo ´ ´ ´; in tataro: Rudolf Xämätuli Nuriev; Irkutsk, 17 marzo 1938 – Parigi, 6 gennaio 1993) è stato un ballerino e coreografo sovietico naturalizzato austriaco, definito da critici come Clement Crisp e Sylvie de Naussac uno tra i più grandi danzatori del XX secolo insieme a Nižinskij e Baryšnikov. Per la sua velocità e la propensione all'acrobazia fu soprannominato "il tartaro volante".

Altre Definizioni con nureyev; rudolf; compianto; ballerino;