Significato della soluzione per: Riscatto rivincita

Sostantivo

riscossa f sing(pl.: riscosse)

ripresa di località, oggetti od individui occupati dal nemico (senso figurato) senza la necessità di un cambiamento radicale, è una reazione di svolta... pressoché prodigiosa; fare il massimo nelle proprie capacità per raggiungere obiettivi che restino duraturi nel tempo o comunque molto importanti nella propria vita "Quasi non potevo crederci! Per me fu una riscossa grandiosa... Mi pareva una meta irraggiungibile!"

Voce verbale

riscossa

participio passato femminile singolare di riscuotere

Sillabazione

ri | scòs | sa

Pronuncia

IPA: /ri'skssa/

Etimologia / Derivazione

derivazione di riscuotere, formato da ri- e scuotere

Sinonimi

riconquista, lotta, contrattacco, controffensiva, ribellione, reazione, rivolta, sollevazione, ripresa

Contrari

oppressione, sottomissione

Proverbi e modi di dire

muovere alla riscossa

