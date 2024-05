Rifiuto il caffè Hag

Significato della soluzione per: Rifiuto il caffe hag

Sostantivo

Quello di decano è uno dei titoli dei presbiteri della Chiesa cattolica e della Chiesa anglicana. Indica il presbitero (non necessariamente parroco) che ricopre una particolare carica ecclesiastica o svolge un ufficio specifico; si usa anche per indicare il sacerdote più anziano di carica in un gruppo di presbiteri. Nella Chiesa cattolica, presso la Santa Sede, il termine "decano" è utilizzato anche per indicare il Cardinal decano che è il presidente del Collegio dei cardinali e il prelato presidente della Rota Romana non necessariamente cardinale, mentre in passato designava il membro più anziano di un dicastero ecclesiastico (anche in questo caso non necessariamente cardinale).

decano ( approfondimento) m sing

membro più anziano (per età o durata della carica ricoperta) di un gruppo professionale che è il primus inter pares dei suoi componenti (scuola) soprattutto nei paesi di lingua inglese, il docente meno giovane in una struttura didattica (per antonomasia) (religione) (cristianesimo) chi presiede il collegio dei cardinali

(chimica) alcano composto da 10 atomi di carbonio (legati tra loro da un legame semplice) e 22 atomi di idrogeno. La sua formula bruta è C 10 H 22

Sillabazione

de | cà | no

Pronuncia

IPA: /de'cano/

Etimologia / Derivazione

(composto chimico) composto dal suffisso greco deca- (che vuol dire dieci, in riferimento al numero di atomi di carbonio) e dal suffisso -ano (che identifica i composti della serie omologa degli alcani)

Parole derivate

decananza, suddecano

Termini correlati

(religione) arciprete

Iperonimi