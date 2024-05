Significato della soluzione per: Ridotto a brandelli

Aggettivo

lacerato m sing

Voce verbale

lacerato

participio passato di lacerare, lacerarsi

Sillabazione

la | ce | rà | to

Pronuncia

IPA: /late'rato/

Etimologia / Derivazione

vedi lacerare

Sinonimi

stracciato, strappato, straziato

Parole derivate