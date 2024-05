Significato della soluzione per: La regione della costa smeralda

Nome proprio

La Sardegna (AFI: /sar'dea/; Sardìgna o Sardìnnia in sardo), la cui denominazione ufficiale bilingue è Regione Autonoma della Sardegna / Regione Autònoma de Sardigna, è una regione italiana a statuto speciale di 1 567 395 abitanti con capoluogo Cagliari. Istituita nel 1948, è divisa amministrativamente in quattro province, una città metropolitana e 377 comuni. Ha un territorio di 24 090 km² che ne fa la terza regione d'Italia per superficie e terzultima per densità (66 ab.

Sardegna ( approfondimento)

(geografia) regione autonoma a statuto speciale dell'Italia insulare; Seconda isola per estensione del Mar Mediterraneo

Sillabazione

Sar | deg | na

Pronuncia

IPA: /sar'dea/





Etimologia / Derivazione

dal latino Sardinia, di origine dibattuta; probabilmente dal popolo degli Shardana

Parole derivate

sardegnolo, sardo

Iperonimi