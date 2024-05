Significato della soluzione per: I rami dei graspi

Sostantivo

Se cerchi racemo come motivo artistico o decorativo composto da volute stilizzate di tralci, vedi racemo come viticcio in decorazione In botanica il racemo o grappolo è un'infiorescenza semplice, non ramificata che porta lungo un asse principale dei fiori pedicellati (cioè portati su dei peduncoli).

racemo ( approfondimento) m sing (pl.: racemi)

(letterario) grappolo (chimica) miscela in parti uguali degli enantiomeri di un composto chirale

Sillabazione

ra | cè | mo

Pronuncia

IPA: /ra'tmo/

Etimologia / Derivazione

dal latino racemus grappolo