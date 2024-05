Il pubblico della pubblicità

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il pubblico della pubblicita

Sostantivo

Audience è un termine inglese (pronuncia /'dns/) utilizzato nel linguaggio commerciale, in particolare pubblicitario, per indicare l'insieme delle persone che hanno seguito una determinata trasmissione televisiva o radiofonica, o comunque un messaggio diffuso attraverso un mezzo di comunicazione di massa, assumendo di conseguenza anche il significato di indice di gradimento. Tali informazioni sono considerate particolarmente importanti nel campo mediatico in quanto determinano i prezzi delle trasmissioni pubblicitarie richiesti dalle emittenti; l'analisi dei dati sugli spettatori consente inoltre alle imprese di attuare investimenti pubblicitari pianificati e rivolti a target ben definiti, offrendo alle emittenti l'opportunità di comprendere i gusti degli spettatori migliorando di conseguenza la composizione dei palinsesti.

audience ( approfondimento) f inv

(forestierismo) nel linguaggio della pubblicità, insieme di spettatori di un programma televisivo specifico udienza

Sillabazione

au | dien | ce

Pronuncia

IPA: /'djens/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese audience