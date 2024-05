Significato della soluzione per: La provincia di rovereto

Nome proprio

Trento (AFI: /'trento/ o /'trnto/, ; Trènt in dialetto trentino; in tedesco Trient; Trënt in ladino; Tria in cimbro; Trea't in mocheno) è un comune italiano di 118 947 abitanti, capoluogo della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige.

Trento ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo della regione Trentino-Alto Adige in Italia, regione autonoma a statuto speciale (onomastica) nome proprio di persona maschile

Sillabazione

Tren | to

Pronuncia

IPA: /'trnto/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino Tridentum

Parole derivate