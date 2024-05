Significato della soluzione per: Un prodotto come il gasolio

Aggettivo

Per disastri petroliferi si intendono inquinamenti ambientali causati dal rilascio di grandi quantità di petrolio nell'ambiente. In particolare la perdita del petrolio dalle petroliere nell'oceano. Infatti il greggio ha un peso specifico minore dell'acqua, per cui inizialmente forma una pellicola impermeabile all'ossigeno sopra il pelo libero dell'acqua, causando oltre agli evidenti danni per fenomeni fisici e tossici diretti alla macrofauna, un'anaerobiosi che uccide il plancton.

petrolifero m sing

(geologia) (mineralogia) (ingegneria) (di) giacimento di petrolio

Sillabazione

pe | tro | lì | fe | ro

Pronuncia

IPA: /petro'lifero/

Etimologia / Derivazione

da petrolio e -fero